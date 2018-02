Eesti aja järgi homme varahommikul teeb oma olümpiadebüüdi 18aastane mäesuusataja Anna Lotta Jõgeva.



Eestlanna sõnul on Lõuna-Koreas tingimused võistlemiseks väga head ning vaatamata esmakordsele kogemusele ta veel üleliigselt ei pabista. "Ärevus tuleb hommikul. Eriti stardis, seega eks näeb, mis saab," sõnas Jõgeva võistlusele eelneval õhtul.



Kui enamus sportlasi on Pyeongchangis valitseva külmaga kimpus, siis eestlanna hinnangul tulevad miinuskraadid mäesuusatajatele kohati isegi kasuks. "Olud on väga head. Külm hoiab rada hästi, mis tähendab, et väga suuri auke ei peaks tulema," selgitab ta. Miinuspoole võiks kanda siiski lõikava tuule, mis ilmateate kohaselt järgnevatel päevadel ainult tugevamaks muutub.



Kuidas on aga Jõgeva senised muljed suurvõistlusest? "Siin olümpiakülas on palju sportlasi. Ei teagi, kui palju neid täpselt on ja ka palju tuntud sportlasi," sõnas eestlanna. "Olen vahel mõeldnud, et mis ma siin teen või kuidas siia nendega võistlema sattusin, aga mul on väga uhke siin olla. Ega see mingi lastevõistlus pole."



"Avatseremoonial sain ära käidud. Seal oli eriti uhke tunne eestlane olla," sõnas Jõgeva lõpetuseks.



Jõgeva olümpiadebüüt naiste suurslaalomis algab Eesti aja järgi kell 3.15, teine sõiduvoor stardib 6.45. Lisaks eestlannale on stardinimekirjas 80 naist, sealhulgas põhjakorealanna Ryon-Hyang Kim.