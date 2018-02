Eesti rahvas teab täna olümpial debüteerivast Anna Lotta Jõgevast (18) veel vähem kui tema lemmikalast mäesuusatamisest. Õhtuleht üritab seda viga pisut lappida.

Anna Lotta oli 8aastane tirts, kui ta koos perega Tallinnast Norrasse kolis. Tolle lükketa ei ilmuks ilmselt ka seda lugu, sest just fjordidemaal armus ta mäest alla tuhisemisse. Tõsi, esimesed laskumised tegi ta Lõuna-Eestis Kuutsemäel ja Munamäel, kuid kodumaal oli põhiline ikkagi murdmaasuusatamine.

„Kolisime seepärast, et lund ja mägesid oleks natuke rohkem. Ühesõnaga, looduse, mitte mäesuusatamise pärast,“ meenutab Jõgeva, kes osaleb OMil slaalomis ja suurslaalomis.

Hääl reedab, et ta pole harjunud eesti keeles rääkima. Ta valdab seda kenasti, vaid mõnd sõna peab otsima, kuid kerge aktsent on juures. Loogiline. Kümme aastat norrakeelses keskkonnas teeb oma töö. Liiatigi on ta viimased kolm aastat elanud perest umbes viietunnise autosõidu kaugusel Oppdalis. Ta õpib sealses suusakoolis, kust on tuule tiibadesse saanud ka mäesuusatamise Vancouveri olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister Aksel Lund Svindal (35).