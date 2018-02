Eesti naiste tennise esireket on järgmisel nädalal võistlustules Kataris Dohas toimuval tenniseturniiril.



Maailma edetabelis 27. kohta hoidev eestlanna läheb avaringis vastamisi prantslanna Alize Cornet'ga (WTA 39.). Omavahel on tennisistid vastamisi läinud kahel korral. 2014. aastal väljus võitjana Kontaveit, kuid kaks aastat tagasi triumfeeris kolmesetilises lahingus 28aastane prantslanna.



Edu korral läheks eestlanna teises ringis vastamisi maailma viienda reketi tšehhitar Karolina Pliškovaga, kes võidutses Dohas mullu.



Maailma esikümne mängijatest puudub Doha turniirilt vaid Venus Williams.