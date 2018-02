Rahvusvahelise olümpiakomitee meditsiinidirektor Richard Budgett avaldas, et peagi hakatakse kasutama uue tehnoloogiaga dopingutesti, mis aitab senisest efektiivsemalt püüda EPO kasutajaid.

Praegu suudavad dopingukütid EPO kasutamise jälgi tuvastada kõige rohkem nädal pärast keelatud võtte toime panemist, kirjutab portaal Inside the Games. Alates 2017. aasta aprillist on võetud 16 760 proovi, kuid praegu puuduvad lõplikud andmed, kui paljud neist positiivseks osutuvad.

Uus tehnoloogia aitab proove paremini analüüsida ning Budgetti sõnul on tegemist omamoodi revolutsiooniga. "See saab olema suur asi," tõdes ta, kuid lisas, et "teooria on olemas, kuid selle praktikaks realiseerimine on keeruline."