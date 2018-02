Pyeongchangis möllavad tuuleiilid lükkasid edasi täna hommikul toimuma pidanud naiste suurslaalomi võistluse.

Seega peab 18aastane eestlanna Anna Lotta Jõgeva oma olümpiadebüüti veel mitu päeva ootama. Praeguse seisuga on uus toimumisaeg 15. veebruaril Eesti aja järgi kell 2.30 ja 6.15 (2. sõit).

Jõgeva ise tunnistas Õhtulehele, et jõudis kell 6.30 hommikul juba olümpiakülast lahkuda. "Alles tipus saime teada, et võistlus jääb ära," ütles ta.

Noore sportlaste arvates oli stardi edasilükkamine õige otsus. "Õues oli raske püsti seista, tuul puhus suusad hoidjalt maha, maas olevad kotid puhus majast eemale." Jõgeva lisas, et tuule poolt rännakule saadetud kotis olid kaks pudelit, tossud ja riided.

Ülehomme on naistel kavas slaalomivõistlus. Jõgeva hinnangul sobib talle see suurslaalomist paremini. "Viimased trennid on läinud päris hästi, mulle meeldib ala, kus mul paremini läheb."