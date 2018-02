Pyeongchangi taliolümpia teisel võistluspäeval jagati esimene medalikomplekt välja lumelaua pargisõidus. Kulla võitis vaid 17aastane Redmond Gerard, kes avas ühtlasi ka USA medaliarve. Temast sai esimene sel sajandil sündinud sportlane, kes talimängudelt medali võitnud.

"See tunne on uskumatu. Mul on tohutult hea meel, et suutsin trikid ära maanduda ja olen praegu väga elevil," vahendab olümpiamängude kodulehekülg tema sõnu. Esimesed kaks sõitu läksid Gerardil aia taha ja viimase laskumise eel oli ta alles kümnes. "See oli võimas. Ütlesin endale, et tahan raja puhtalt läbida ja mul on väga hea meel, et see lõpuks õnnestus."

Ühtlasi nihutas Gerard veelgi piire, sest nii noorelt pole ükski USA lumelaudur olümpiamedalit võitnud.