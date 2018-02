Kahevõistlejate avastardini on jäänud ümmarguselt 48 tundi. Meie esinumber Kristjan Ilves (21) sõnas Eesti ajakirjanikele, et tunneb end üllatavalt rahulikuna. "Närvilisust polegi. Võib-olla ka see on aidanud, et hästi palju võistlusi on olnud igal nädalavahetusel," arutles ta. "Ei ole tekkinud tunnet, et valmistun olümpiaks. Käin rahulikult võistluselt võistlusele, ei mõtlegi sellele. Kui oleksin näiteks kaheks ja pooleks nädalaks läinud laagrisse, et nüüd valmistungi olümpiaks, see oleks vaimselt kehvem variant. Et hakkad mõtlema, et valmistud selleks teatud päevaks. Nii oleks endal raske, praegu on olemine vaba."

Olümpiakogemus on Ilveselt Sotšist all, on see abiks? "See on kahe otsaga. Aga arvan, et natuke ikka aitab. Just selles plaanis, et kuidas see asi toimib siin. Kõik on tuttav, samamoodi käis ka Sotšis, ei ole mingit vahet."

Pyeongchangi normaalmäega sobitas ta tutvust eile, kui hüppas treeningul vastavalt 100 ja 91 meetrit. "Mägi on täitsa okei, ise ei saanud veel päris hästi pihta," tunnistas Ilves. "Hakubas oli laugem, pikema otsaga. Siin tuli äratõukekoht hästi kiiresti. Esimese hüppe panin natuke hilja, teise panin konkreetselt laua alla. Tuleb minna mäele mõttega, et hakata kõike varem tegema. Tehnilise poole pealt kõik toimis nagu ikka. Osadel mägedel lihtsalt tuleb ots varem, midagi pole teha." Hüppemäe kõrvale rajatud tuuleseina abist ja tuulest endast: "See püüab kinni, et pole 10-15 meetrit [sekundis] kuskilt poolt, jääb nelja-viie peale. Aga tuule suund ja puhangud mõjutavad küll hästi palju. Esimesel hüppel sain hea tuule, tervel mäel oli ühtlaselt vastu. Aga teisel hüppel oli nii, et otsas oli tagant, aga hiljem külje pealt. Oli turbulents, mingit kandepinda polnud. Kui selline asi tuleb, siis pole midagi teha. Üritan ikkagi mõelda enda hüppele ja sellele, mida otsa pela teen. Tuul jätab mind suhteliselt külmaks praegu." Suusarajaga tegi ta eile samuti põgusalt, nii 45 minuti jagu tutvust. "Plaan oli vähe kiiremat lahtisõitu teha, aga päev läks nii pikale. Kuivõrd olin päevast väsinud ja tundsin, et külm hakkab hingates kopsule, jätsin vahele. Pigem lasta kopsul natuke harjuda selle külma õhuga, mitte hakata kohe esimesel päeval õhku ahmima. Äkki täna. Aga kui tunnen, et pole hea, siis homme. Pole mõtet lihtsalt minna, et pean ära tegema mingi trenni. See võib valusalt kätte maksta."