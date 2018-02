Soome tõestab endiselt, et tegemist on ülikõva spordiriigiga. Alates 1908. aasta olümpiast on alati tagasi tuldud vähemalt ühe medaliga ja erandit ei tehta ka Pyeongchangis: juba praeguseks on kaela saadud kaks pronksi.

Kui põhjanaabrite medaliarve avas murdmaasuusataja Krista Pärmäkoski, siis täna säras 27aastane lumelaudur Enni Rukajärvi. Kuusomos sündinud naine näitas päeva kolmandat tulemust pargisõidus, jäädes alla vaid ameeriklannale Jamie Andersonile ja kanadalannale Laurie Blouinile.

Rukajärvi jaoks oli tegemist teise olümpiamängde medaliga, sest Sotšis tuli ta hõbedale. Lisaks on ta ka 2011. aasta maailmameister.