Kahevõistleja Kristjan Ilvese treenerist isa Andrus arvab kaks päeva enne poja avastarti, et ta on selleks kenasti valmis.

„Tervis on korras, harjutada oleme saanud nii nagu plaanitud on," sõnas ta Eesti ajakirjanikele. "Võtsime kõikidest MK-etappidest osa, oleme kodunt ära juba 2. jaanuarist ja karussellis tiirelnud. Tundub, et see on mõjunud vormi paranemisele hästi.

Iga võistlus on läinud kindlamaks ja paremaks. Arvan, et oleme parimas hoos, aga eks ole näha, kuidas konkurendid on viimaste nädalatega arenenud."