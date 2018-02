Talihärm lõpetas sprindi 22. kohaga ja seda tulemust hindas Tobreluts väga kõrgelt: „Johannalt põhimõtteliselt veatu esitus. Sisse tuli üks pooltrahv, sest pool kuuli oli pihtas ja pool möödas – õnne oli natukene vähe. Tegelikult on üks trahv sellistes oludes (puhus väga tugev tuul – toim) väga hea sooritus. Kusjuures püssi sihikuga oli tõsiseid probleeme ja see ei tekitanud enne võistlust enesekindlust. Johanna võttis ennast kokku ja tegi supersoorituse.“

Täna Pyeongchangis toimuvate laskesuusatamise jälitussõitude eel tunnistas treener Indrek Tobreluts, et tugeva tuule puhul on õnnefaktor tavalisest suurem. Eestlastest lähevad rajale Johanna Talihärm, Kalev Ermits ja Roland Lessing. Otsustavaks saavad lasketiirud.

Rene sattus lasketiiru väga rasketes oludes ja püsti lasta ei olnudki võimalik. Ta ootas küll oma hetke, kuid sinna see läks. Siin valitsevad keerulised olud ja sellega tuleb hakkama saada. Ka maailma parimad ei suutnud eile seda teha. Õnnefaktor on suurem kui tavaliselt ja sportlastele midagi ette heita ei saa.“

Tobrelutsu sõnul lähevad kõik sportlased jälitussõidus oma kohta prandama ning kui Talihärmal peaks see õnnesuma, pääseb ta ilmselt ka ühisstardiga sõitu: „Vaatame, kuidas tuuleolud muutuvad, kuid praegu tundub, et tuul on tugevam kui eelnevatel päevadel. Peab olema väga tähelepanelik, et lasketiirus õigeid otsuseid teha. Asjad pannakse paika laskerajal, sest tugeva tuulega ilmselt eest ära ei sõideta. Pigem minnakse gruppides, kus konkurendid määravad tempo, millega peab hakkama saama.

Rolandi ja Kalevi puhul tuleb taga sõita ja otsustavaks saavad lasketiirud. Sihiku seadmeid peab vastavalt oludele korrigeerima. Oluline on jälgida tuulelippe, mis suunas ja kui tugevalt nad puhuvad. See on sportlase jaoks keeruline, eriti võistlusolukorras, kus väsimusaste on suur. Just seal saab vigu teha ja samas neid vältida.

Suuri ootusi pole. Kui ühes tiirus tuleb keerulistes oludes kolm trahvi, siis ei saa sportlasele ette heita, et ta midagi valesti tegi. Igaüks läheb rajale eesmärgiga oma kohta parandada, kuid õnnefaktor on siin suurem. Johanna puhul on kindlasti tähtis koguda punkte, et pääseda ühisstardiga sõitu. Usun, et kui ta suudab oma kohta hoida või natukene parandada, siis on tõenäosus päris suur.“

Treeneri sõnul lähevad mehed tavadistantsile samas koosseisus, mis sprindis. Kui kellelgi peaks tervisega probleeme tekkima, siis on valmis sekkuma ka Johan Talihärm.

Ajakava:

12.10 - 13.00 | Laskesuusatamine, N 10 km jälitussõit - Johanna Talihärm