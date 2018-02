"Võib-olla tõmbasin selja kuidagi ära, kui külmalt määrdekaste ja muud sellist tõstsin. Eks annab järele. Arvan, et elan üle," lausus Tiirmaa ja lisas, et käis nii massaažis kui ka elektriravis.

Tegu pole mingisuguse vana probleemiga. “Täitsa tühja koha pealt tuli," selgitas ta Eesti ajakirjanikele. "Tundsin bussis, et selg on kange. Hommikul ei saanud püksegi hästi jalga, valus oli."

Seljahäda mõjutab mõlemat ala. Kui hüpped jättis ta eile täitsa vahele, siis suusarajal käis ikka. "Natuke oli tunda. Just siis, kui ühe jala pealt teisele lased. Ühe jalaga on valusam tõugata."

Endalt ootab ta Pyeongchangis hooaja parimat võistlust. "Aga kõigepealt head hüpet, et saaks normaalselt kohalt rajale, siis on hea võidelda," ütles ta ja täpsustas, et normaalne koht tähendaks midagi 20-30 vahel.

"Selle hooaja seisu pealt oleks see ikkagi enese ületamine. Sellega jääksin väga rahule."

Ka Tiirmaa oli koos Kristjan Ilvesega Jaapanis laagris, kus kõik läks plaanipäraselt. Eriti hea meel oli tal selle üle, et sai üle pika aja korralikult hüppetrenni teha. "Olime pikalt Euroopas võistlustel, põhimõtteliselt üheski kohas ei saanud trenni teha, sest mäed polnud korras."