1990. aastatel hakkasid üha laiemalt levima arvutimängud ja 1997. aastal Aasiat tabanud majanduskriisi järel levisid need erilise hooga just Lõuna-Koreas. Arvatakse, et töötuse tõttu hakkasid inimesed otsima erinevaid vaba aja veetmise vorme. Lisaks panustas riik interneti arengusse ja levikusse. Juba 2000. aastal loodi kultuuri-, spordi- ja turismiministeeriumi juurde Korea e-Spordi Assotsiatsioon, mida peetakse esimeseks omalaadseks terves maailmas.

Paljudele eestlastele võõras ala on tegelikult laialt levinud, eriti Aasias. Juba 2006. aastal korraldati turniir, kus võistkonnad jahtisid miljoni dollari suurust peaauhinda. Dota 2 mängiv eestlane Clement Ivanov on Wikipedia andmetel karjääri jooksul võitnud 1,46 miljonit dollarit, millega hoiab enimteeninud mängijate edetabelis 21. kohta. Mullu toimunud Dota 2 suurturniiril "The Internatsional" jagati osalejate vahel ära koguni 24 miljonit dollarit.

Mullu andis Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) teada, et nemad näevad arvuti- ja videomängude mängimist sportliku tegevusena. Spekuleeritakse, et juba 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel võib traditsiooniliste spordialade kõrval näha ka e-sport. Kindel on see, et 2020. aasta Aasia mängudel jagatakse mänguritele välja esimesed nn päris spordi medalid.