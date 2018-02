Ajakiri Autosport tegi põhjaliku loo rallispordi kaardilugejatest, kus muuhulgas tuli juttu ka udus sõitmisest, mis tihti ekipaaži rütmi segamini lööb.

Sõna sai ka endine Eesti ralliäss Markko Märtin, kes meenutas, et tema kõrval istunud Michael Park ei sallinud, kui eestlane udusse sattudes hoogu maha võttis. Autosport lisas, et Märtinil oli alati kehvas nähtavuses sõitmisega raskusi.

"Beef (Parki hüüdnimi - toim) ütles, et peaksin ikka edasi liikuma," meenutas rallimees. "Ta ütles: "Come on, sa suudad sellest rohkemat..." Ma vastasin millegi ebaviisakaga ja pakkusin, et ta võib ise rooli istuda."