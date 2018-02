Eninde Iirimaa jalgpallikoondislane Liam Miller suri 9. veebruaril. Eelmise aasta lõpus avalikustati, et mees võitleb vähiga ning raske haigus kustutas tema eluküünla kiiresti.

36aastaselt lahkunud jalgpalluri lähimate sõprade ringi kuulunud Mark McNulty andis Mirrorile avameelse intervjuu, kus rääkis endise Glasgow Celticu ja Manchester Unitedi mängija viimastest hingetõmmetest. "Arstid olid küll öelnud, et tal on jäänud elada vaid paar nädalat, kuid teda vaadates tundus, et see pole lihtsalt võimalik. Ta oli niivõrd heas vormis, kuid järgmisel hetkel viidi ta juba haiglasse," meenutas ta.

Our thoughts, and those of the football world, are with the family and friends of former @FAIreland midfielder Liam Miller, who passed away on Friday pic.twitter.com/dHqqcUzNlW — FIFA.com (@FIFAcom) February 10, 2018

Täna toimuvad Milleri matused ning meest jäävad leinama abikaasa ja kolm last. "Mina ja veel kaks Liami head sõpra olime koos temaga ka viimasel õhtul. Ta oli loomulikult koomas, kuid öeldakse, inimene kuuleb, mis tema ümber toimub. Seega käitusime täiesti normaalselt ja rääkisime lõbusaid lugusid lapsepõlvest. Tema perekond andis meile 20 minutit privaatsust. Olime kõrval, kui ta lakkas hingamast. Mul on hea meel, et olime temaga koos ka täiesti lõpus. Tean, et ta võitles oma perekonna nimel viimase hingetõmbeni," rääkis McNulty.