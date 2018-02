Rahvusvahelise olümpiakomitee rahaasjad on põnevad - sponsortulud on eelmise olümpiatsükliga võrreldes mitmekordistunud, kuid mullune kokkuvõtte näitas rahaliselt ikkagi suurt miinust.

ROK teatas, et 2017. aasta tulemused jäid 99 miljoni euroga defitsiiti, põhjuseks asjaolu, et tegemist polnud olümpia-aastaga. Portaal Inside the Games noppis aruandest huvitavamatena välja arvud, et sponsortulud on lühikese ajaga kasvanud väga kiiresti: 2013. aastal 115,4 miljonit eurot, 2016. aastal juba 335 miljonit ja 2017. aastal koguni 402,5 miljonit.

Lisatakse, et osaliselt on tegemist raamatupidamisliku trikiga, sest 2014. aastal hakati teatud asju teistmoodi arvestama.