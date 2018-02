Venemaa võistkonna koosseisus Pyeongchangi taliolümpial hõbemedali võitnud iluuisutamise paarissõitja Natalja Zabijako endine treener Anna Levandi rõõmustas piiga edu üle ja tõdes, et too on praegu õiges kohas. "Mul oli õigus, kui ta sinna suunasin," hüüatas Levandi, kes juhendas Zabijakot kuus-seitse aastat, kuni uisutaja 14 aasta vanusena siirdus paarissõitu Jekaterina Nekrassova käe alla. ""Sinna" all mõtlen mitte ainult Venemaad, vaid konkreetselt seda treenerit ja keskust," lisas Levandi. Zabijako esindas Eestit 2014. aastani ning teenis koos Aleksandr Zabojeviga Sotši olümpiapääsme. Siiski jäi seal käimata, sest partnerile ei antud Eesti kodakondsust. Peagi jätkas Zabijako Moskvas Nina Mozeri grupis, tema esimene partner oli Juri Larionov ning 2015. aasta suvest Aleksandr Enbert, kellega koos võistleb ta praegugi.

"Seal on paarissõidu harrastamiseks õiged tingimused. Sel tasemel, kus Natalja praegu asub, pole see mingi naljategemine. Paarissõit pole tavaline sport. Tal on superpartner, ümber kogu treenerite ja abiliste tiim, arstid, füsioterapeudid. Lisaks on olemas rahaline tugi ja elamistingimused.

Eestis seda kõike pole, siin pole mõtet lolli mängida. Me ei saa teha ükskõik mida. Selle taseme - paarissõidu olümpiamedali - jaoks pole Eestis tingimusi," ladus Levandi välja karmi tõe. Zabijako pere elab Tallinnas ning Levandi sõnul käib uisutaja tihti Eestis - nii palju, kui treeningud-võistlused lubavad. "Ikka suhtleme temaga edasi, räägime, annan nõu. Natalja on selle üle väga tänulik. Minu nägemuses pole treener sportlasele ainult natuke aega treener - elan ka hiljem kõigile kaasa," rääkis Levandi.