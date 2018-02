Kalevi kodulehe teatel on aastaid Kreeka koondise abitreenerina töötanud Dimitris Priftise juhendatava Unicsi liidriteks 35-aastane Stephen Lasme, kelle senised keskmised on 14,2 punkti, 5,8 lauda ja 1,8 kulpi (liiga parim näitaja), ning mängujuht Quino Colom (12,1 punkti ja 5,7 söötu). Mõlemad teenisid oma esitustega ka koha Ühisliiga tähtede mängule. Keskmiselt vähemalt 9 punkti mängu kohta on panustanud ka Jamar Smith, Anton Ponkrašov, Trent Lockett ning novembris meeskonnaga liitunud Senegali koondislane Maurice Ndour (eelmisel hooajal NY Knicks). Oktoobris peetud 104:78 võidumängus Kaleviga paistsid silma ka Melvin Ejim (toona 19 punkti), Vladislav Truškin (12) ja Jevgeni Kolesnikov (11).

Veidi rohkem kui kuu aega tagasi Kalev ühe ülimagusa võidu juba noppis - hetkel Euroliigas viiendat kohta jagava Himki üle -, nüüd ootab ees lahing järgmise suurklubiga. Unics jääb alatiseks ajalukku kui klubi, mille ridades võitis Martin Müürsepp 2004. aastal eurosarja. Pärast mõnda natuke tagasihoidlikumat aastat on Tatarimaa tiim haaranud Ühisliigas veidi ootamatult liidrirolli - seda praegu küll võiduprotsendi, mitte võitude arvu poolest. Neil on 12 võitu ja 1 kaotus, Moskva CSKA-l 13-2, Krasnodari Lokomotiv-Kubanil 12-2, Peterburi Zenitil 11-3.

Kalev pidi mõne päeva eest alla neelama mõru pilli, saades Eesti liigas hooaja esimese kaotuse (Tartu Ülikoolilt 73:75). Usutavasti tähendas see aga tähtsa nädala eel vajalikku äratuskella - kui kohtumisest Unicsiga on võitu raske loota, siis neljapäeval võõrustatakse otsest konkurenti Nižni Novgorodi.

Et Ühisliiga tabeli teise poole meeskonnad on vahepeal palju kaotanud, on Kalev tõusnud koos Permi Parmaga jagama 7.-8. kohta! Neil on 4 võitu ja 9 kaotust. Ent kaotus või paar, ja igaüks võib end leida hoopis turniiritabeli viimaselt realt! Sest Astanal ja Minski Tsmokil on võite-kaotusi 4-10, Nižni Novgorodil 3-9 ning Riia VEFil ja Krasnojarski Jenisseil 3-10.