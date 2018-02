Laskesuusatamiskuninganna Laura Dahlmeier tegi Pyeongchangi mängudel tänase jälitussõidu võiduga ajalugu: kunagi varem polnud ükski naislaskesuusataja ühel olümpial noppinud kuldmedali nii sprindis kui ka jälitussõidus (meestest sai Salt Lake Citys sama tembuga hakkama Ole Einar Björndalen - H.R.). Alljärgnevalt toome teieni jälitussõidu esikolmiku värsked kommentaarid pressikonverentsilt.

Olümpiavõitja Laura Dahlmeier: "Kolmandal ringil sõitsime Kuzminaga koos, Anastasia oli väga tugev. Tahtsin tal vaid sabas olla. Tundsin end lastes väga kindlalt. Vaatasin lihtsalt oma märke, tahtsin täppi lasta ning see töötas.

Ilmaga pole lihtne toime tulla. On väga külm, aga on ka tugevat tuult. Meil on ju seljas vaid võistlusvorm ja kindad, selliste oludega on raske võistelda. Aga veedan alati palju aega mägedes ja seal on külm ning tuul täiesti tavaline.