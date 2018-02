... Johanna Talihärma võistlusest: "Tavaliselt on eestlastel komme pärast head sprindidistantsi jälitussõidus kohti ära anda. Ettejõudmisi on palju vähem ja seega ei ole nelja trahviringiga neli kohta ära anda üldse halb. Kokkuvõttes suurepärane esitus, kuigi tundub, et relvaga pole Johanna veel päris sina peal ja laskmiskiiruses jääb ta seetõttu konkurentidele alla.

Suusasõidus alustab ta rahulikult ja säästab jõuvarusid lõpuringideks. Viimasel ringil oli ta täna lausa seitsmes ja kaotas Kaisa Mäkäräinenile vaid 8,5 sekundiga.

Võib julgelt öelda, et Johanna on elu parimas laskesuusavormis. Nii lähedale pole ta veel maailmale olnud. Nüüd ei saa enam latti alla esimese 30 lasta. Kuigi ootused on kasvanud, siis ei usu, et ta üle mõtlema hakkab. Ma ei tea, kas see on USA mõju, aga Johanna on hästi positiivne, avatud ja enesekindel. Tundub, et ta saab selles mullis hästi hakkama."

... Kaisa Mäkäräineni järjekordsest põrumisest (soomlanna sai kuue trahviga 22. koha): "Tahaks loota, et esimene olümpiamedal tuleb ikka ära. Tavaliselt on ta ennast ühisstardiga ära päästnud. Rajal on ta endiselt kiire ja tuleb lihtsalt loota, et tiirus oleks enam-vähem normaalne päev. Tal on tõepoolest tiitlivõistlustel raskusi, aga ta pole ainus. Ka Raphael Poiree valitses MK-sarjas, aga olümpiakulda ei tulnud."