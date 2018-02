„Meie kindlasti brasiillasi sisse tooma ei hakka,“ sõnas Eesti jalgpalliliidu palgal olev saalijalgpalli tehniline juht Kert Küttis. „Meie jaoks on tähtis, et meil oleks koondises Eestis elavad inimesed, kes siit pärit on. Olgu nad siis eesti, vene või mõnest muust rahvusest.“

Kiire pilk meeskondade koosseisu näitab, et venelaste tiimi kuulus neli Lõuna-Ameerika pallurit, Kasahstani satsi kolm. See pole midagi uut, saalijalkas on see üsna tavapärane käitumine. Kas Eesti koondis pole sellele mõelnud?

„See on tänapäeva maailm, otseselt selle vastu ei saa. Selge on see, et Brasiiliast on niivõrd palju tehnilisi mängijaid ja ala on niivõrd populaarne, et kui oma koondisse ei saa, siis on hea välja rännata. Summasid ei oska öelda, aga ilmselt mingid rahad (teise koondise esindamise) eest liiguvad.“