Õhtuleht kasutab Pyeongchangi olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Laskesuusatamises saame lugejatele vahendada ekspertarvamusi mitmetel MMidel võistelnud Margus Aderilt. Meeste laskesuusatamise 12,5 km jälitussõidus triumfeeris prantslane Martin Fourcade, kes tõusis sprindi kaheksandalt kohalt esimeseks. Teise koha haaras 20aastane rootslane Sebastian Samuelsson, kelle senine parim kohta MK-sarjas oli 13. Eestlastest olid võistlustules Kalev Ermits ja Roland Lessing. Ermits (1+3+0+2) sai 41. koha (+4.51,3), Lessing (2+1+3+1) piirdus 53. kohaga (+6.02,7). Margus Ader…

… Fourcade võidust: „Ta on pinge all laskjatest püstitiirus meestest kõige parem. Kui Laura Dahlmeier võistleks meestega, oleks Laura talle võrdne partner. Fourcade on ka pinge all äärmiselt kiire. See on aastatepikkune õpitud töö, ta teab, et siin on võimalik palju ära teha. Füüsiliselt väga hea, tema väsimuseaste on viimastes tiirudes mõni protsent madalam kui konkurentidel. Kiire ja stabiilne. Samas võtab kogu aeg riske. Jälitussõidus saavad tugevad tõestada, miks nad parimad on. Kui suudavad iga ring teistest 10 sekundit parem olla ning suudavad puhtalt lasta, ongi kõik hästi.

… Üllatusmehest Sebastian Samuelssonist: „See oli ka minu jaoks üllatus. Rootslased on imelises sõiduvormis. Treenerid on häid otsuseid teinud, sportlased sõidavad suusarajal hooaja parimaid sõite. Kui märgid ka alla tulevad, siis polegi midagi teha – on reaalselt võimalik medalile sõita. … Eestlastest: Kalevil (Ermits) on nüüd kuue tiiru peale kaks nulli. Kas ta suudab nulli laskmise nii talletada, et sellest oleks tavadistantsil (15. veebruaril) kasu? Pahatihti on nii, et kui lased nulle, siis kindlus kasvab. Kui lased mööda, siis sportlane ise ka ei usu oma laskmisesse. Sõiduvorm on nii ja naa, sellega ta väga rahule ei jää – tuleb loota, et laskmine läheb paremaks. Tel on karjääris õnnestunud ka nelja tiiruga sõite. Kui riske võtta, siis vahepeal õnnestub. Kolme päevaga tuleb välja puhata ja enam ei tohi läbi põleda.