Pyeongchangi taliolümpial võitis naiste 1500 meetri kiiruisutamise Ireen Wüst. 31aastane hollandlanna võitis viienda olümpiakulla ja 10. olümpiamedali (lisaks neli hõbedat ja üks pronks).

Wüst on esimene kiiruisutaja, kes on olümpiatel kahekohalise medaliarvuni jõudnud. Kuldade arvestuses on endiselt esikohal Lidia Skoblikova kuue esikohaga, rohkem Nõukogude Liidu legend olümpiatelt väärismetalli ei kogunud.

Ühtlasi jätkab neljal järjestikusel taliolümpial kuldmedali võitnud Wüst Hollandi läbi aegade edukaima olümpiasportlasena.

1500 meetri tulemused: