Taliolümpialinnas möllav noroviirus niidab tõvevoodisse üha uusi ohvreid, praeguse seisuga on haigus diagnoositud juba 194 inimesel.

Tänase ehk 12. veebruari seisuga on isoleeritud koguni 47 inimest, ühe päevaga lisandus 17 uut haiget.

Ainus positiivne külg halva uudise puhul on see, et noroviiruse küüsi pole sattunud ükski olümpiamängudel võistlev sportlane.