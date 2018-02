Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Suusasprintide eel ja järel ütleb sõna sekka Timo Simonlatser, kes pääses nii 2007. aasta MMil kui ka 2010. aasta Vancouveri olümpial veerandfinaali. Meeste klassikasprindis on Eesti lootused seotud Marko Kilbi ja Raido Ränkeliga, kes näitasid hooaja alguses väga teravat minekut – Kilp sai Kuusamo MK-etapil 11. ja Ränkel 15. koha. "Marko on klassikasprindis selgelt tugevam kui vabatehnikas, seda näitavad ka tema tulemused," räägib Simonlatser. "Ta sõitis Rukal karjääri parima tulemuse ja jäi kahel MK-etapil napilt veerandfinaali ukse taha. Ma olen sportlaste ja treeneri jutust aru saanud, et rada peaks meie meestele sobima. Eelmisel aastal toimus seal eelolümpia, kus Marko oli 20., mis jällegi tõestas, et sellel rajal võib ta sõita täitsa edukalt. Nüüd on rada natuke lühendatud. Lühike ja mänglev-vahelduv klassikasprint on igal juhul Marko trump. Tema puhul on kindlasti ootus, et ta murrab kvalifikatsioonist läbi. Kui Marko edasi ei saa, pole ta kindlasti ka ise rahul."

Ränkel ütles kaks päeva enne etteastet, et vähem kui poolteist kuud tagasi põetud kopsupõletik on jätnud arvatust tugevama jälje. "Haiguse kohta on raske midagi öelda," arutleb Simonlatser. "Ei tea, kui raske see oli. Mina pole kopsupõletikku põdenud, ei oska võrrelda. Raido peale ei tahaks väga suuri ootusi panna. Peaasi, et ta ise tunneb, et teeb sellise tulemuse, mille järele olümpiale tuli."

Kes võivad medalimängu sekkuda? "Kui vaadata senisele hooajale tagasi, siis tänavu on olnud kuus sprindi MK-etappi ja viis võitu on läinud norralasele Johannes Kläbole," lausub Simonlatser. "Kui tema medalit ei võta, on suur pettumus. Ta on ka peamine kullasoosik, sest on võitnud kõik klassikaetapid. Ainus kaotus tuli vabatehnikaetapilt itaallaselt Federico Pellegrinolt. Norralane Petter Northug oli sportlane, kes valitses MK-sarja ja oli ka tiitlivõistlustel hoos. Nüüd on näha, kas Kläbo on samast puust mees. Üleüldse, kisub võistlus Norra ja Rootsi maavõistluseks. Mulle millegipärast tundub, et medalid jagatakse nende kahe riigi vahel."