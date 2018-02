Kolmekordne laskesuusatamise olümpiavõitja Martin Fourcade avaldas nördimust, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee ei lubanud Venemaa ässasid Pyeongchangi mängudele.

Prantslane rääkis Venemaa meediale, et ROK pidanuks paremini põhjendama, miks mitmed vene tipplaskesuusatajad olümpialt eemale pidid jääma. Eriti pettunud oli ta seetõttu, et kutset ei saanud Anton Šipulin.

"Sportlastena tahaksime sellest olukorrast paremat ülevaadet," ütles täna 12,5 km pikkuses jälitussõidus triumfeerinud Fourcade. "Oleme õnnelikud, et Anton Babikov ja Matvei Jelissejev võivad siin võistelda. Aga raske on mõista, miks keelati Anton Šipulinil olümpial osalemine ära. Kas ta ei teinud midagi nii, nagu oli vaja, või on põhjus ikkagi ainult selles, et ta osales Sotši olümpial. Kui asi on seotud Sotšiga, siis on sellest keeruline aru saada. Mõned seal võistelnud sportlased on ju siingi kohal."