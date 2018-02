Indoneesia ja Austraalia vahel asuva Ida-Timori ainsal taliolümpialasel Yohan Goutt Goncalvesil on üllatav side Eestiga: ta on Maarjamaa armastatud luuletaja Juhan Liivi sugulane.

„Minu vanaema on eestlane, ta nimi on Eva. Vanaema on Juhan Liivi vennatütar,“ räägib mäesuusataja Õhtulehele. „Vanaema lahkus Eestist 1920ndate lõpus, läks Austraaliasse ja kasvas seal üles. Pärast Teist maailmasõda kolis ta Prantsusmaale ning kohtus 1948. või 49. aastal mu vanaisaga.“ Goncalvesi eesnimi pole eestikeelse nime Juhaniga sarnane juhusest: ta saigi oma nime poeedi järgi.

Goncalves ei tea luuletaja Liivist peale fakti, et ta oli tuntud poeet, suurt midagi. Küll lisab ta: „Ma ei tea, kas see on tõsi, aga seda on meile räägitud. Nimelt kirjutas Juhan iga perekonnaliikme sünnipäeval talle luuletuse. Mu vanaemal on üks luuletus, mille Liiv kirjutas ühele oma vennale.“

Prantsusmaal sündinud sportlane on käinud ka Eestis. Nimelt kutsuti ta viis aastat tagasi Liivi 149. sünniaastapäevaks Maarjamaale. „Käisin Tallinnas ja seal, kus Juhan koos minu vanavanaisaga üles kasvasid, nad olid vennad.“