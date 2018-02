Homme võib olla Eesti olümpiakoondise üks kõrghetki, sest normaalmäe (HS 109) torni ronivad kahevõistlejad. Meie esinumber Kristjan Ilves (21) tunneb end avastardi eel üllatavalt rahulikult. Vähemalt eile olid lood nii.

Treenerist isa Andrus rõhutab, et nii peab ka jääma. „Oluline on võtta täiesti vabalt nagu suvalist MK-võistlust,“ ütleb ta. „Arvan, et sportlastel ja treeneritel tuleb kasuks olümpiat mitte üle tähtsustada. OM on tähtis, aga sportlased ja taustajõud teevad ikka sama tööd. Lihtsalt sagimist on rohkem. Ei tohi sellest enne võistlusi üleliia hoogu sattuda ja olla rohkem oma mullis.“

Ilves on pärast aastavahetust osalenud 12 võistlusel. Ainus vaba nädalavahetus oli see, mis äsja lõppes. Ta usub, et pidev rändamine on üks põhjus, miks meel nõnda rahulik. „Kui oleksin näiteks kaheks ja pooleks nädalaks läinud laagrisse, et nüüd valmistungi olümpiaks, see olnuks vaimselt kehvem variant,“ sõnab ta.

Andrus lisab, et tihe võistlemine mõjus ka vormile hästi. „Iga võistlus on läinud kindlamaks ja paremaks. Arvan, et oleme parimas hoos, aga eks ole näha, kuidas konkurendid on viimaste nädalatega arenenud.“