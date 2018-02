2. veerand: Kalev/Cramo – Kaasani Unics 32:35. Nimekatel külalistel oli kalevlaste kaitse vastu päris keeruline tegutseda ja tavaliselt piirduti keerulisemat sorti üritusega. Samavõrd raske oli ka Kalevil. Veerandaja keskel oli korraks hetk, kus mõlemad meeskonnad olid saanud kätte rohkem palle ründe- kui kaitselauast. Kalevi resultatiivseimad olid poolajaks Briscoe, Arbet ja Mirkovic kuue punktiga, Unicsi poolelt on Lasme toonud kaheksa silma.

1. veerand: Kalev/Cramo – Kaasani Unics 16:23. Unics alustas just mitte kõige suurema publikuhulga (umbes 1200-1300 silmapaari) ees peetud kohtumist Ühisliiga liidrile kohaselt ning läks ette 8:2 ja 12:5. Vastaste mängujuht Quino Colom ja tsenter Stephane Lasme kuuluvad Euroopa klubikorvpalli tipu lähedale ja just nende korvidest Unics ette saigi. Kalev vähendas korraks vahe kahe punktini (12:14), aga siis sai Unics taas kontrolli enda kätte.

Korvpalli Ühisliiga liider Kaasani Unics sõitis Tallinnasse, et kohtuda siinse Kalev/Cramoga. Rocca al Mare suurhallis peetud matšis jäigi 75:67 peale Unics, kindel vahe tehti sisse neljandal veerandil. Kalevi suurim korvikütt oli Isaiah Briscoe 25 punktiga, Unicsile tõi 15 punkti Jamar Smith.

Kodusaalis peetud mängus oli Unics Kalevist parem koguni 104:78, aga see kohtumine peeti juba 15. oktoobril, mil kalevlaste treeneripingil istus Donaldas Kairyse asemel veel Alar Varrak.

4. veerand: Kalev/Cramo – Kaasani Unics 75:67. Neljanda veerandi alguses tabasid Unicsi venelased Jevgeni Kolešnikov ja vanameister Anton Ponkrašov kumbki ühe kolmese ja siis jättis Kalev NBA kogemusega Maurice Ndouri täiesti vabaks. Külaliste edu suurenes hoobilt 65:52 peale. Kalev jõudis veel seitsme-kaheksa punkti kaugusele, aga siis salvas taas Ponkrašov. Viimastel minutitel enam võitjas kahtlust ei tekkinud.

Kalev/Cramo järgmine matš Ühisliigas on juba neljapäeval. Külla sõidab Nižni Novgorod, kes on kalevlaste otsene konkurent play-off'i kohale. Kalev jagab 4 võidu ja 10 kaotusega 8.-11. kohta, Nižni Novgorod on 3 võidu ja 9 kaotusega 11. positsioonil.