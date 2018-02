Venemaa Suusaföderatsiooni president Jelena Välbe kritiseeris teravalt Richard McLareni dopinguraporti, mis paljastas Sotši olümpiamängudel tehtud mahhinatsioonid.

Välbe rääkis ajalehele Komsomolskaja Pravda, et doktor McLaren ajas suust välja sõna otseses mõttes jama ja levitas laimu.

Välbe kinnitas, et ta on kursis kõigega, millest McLareni raport jutustab. "Tema kurikuulus ettekanne on puhas Hollywoodi lugu," lausus endine tippsuusataja ja kinnitas, et samasugust jama on rääkinud vilepuhuja Grigori Rodtšenkov. "Kõik tema versioonid on täielik jaburdus," lisas Välbe.

Varem on Välbe öelnud, et Rodtšenkov pole "päris terve inimene".