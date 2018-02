Samal ajal kui Kalev/Cramo Tallinnas Kaasani Unicsiga maadles, sepistas Riia VEF tänavuse Ühisliiga hooaja vaat et suurima üllatuse. Lätlased said võõral väljakul 77:73 jagu Moskva Himkist.

VEFile tõi edu hiilgav viimane veerandaeg, mis võideti koguni 32:15. Läti tippklubi vedurit vedasid Ken Brown ja vanameister Kristaps Janicenoks, kes viskasid vastavalt 22 ja 21 punkti. Himki parim oli Tyler Honeycutt 15 silmaga.

Moskvalaste hooaeg on kulgenud kui Ameerika mägedel. Ühisliigas on 14 mängust võidetud vaid pooled, sealjuures on alla jäädud ka Kalev/Cramole. Küll aga ollakse hiilgavas hoos Euroliigas, kus on saldo 13-9 ning püsitakse kindlalt play-off´i kursil. Viimati alistati Kaunase Žalgiris nende endi kodus.

VEF on nüüd Ühisliigas võitnud neli mängu ning tõusis samale pulgale Parma, Cramo, Tsmoki ja Astanaga. Omavahel jagatakse kohti 7.-11.