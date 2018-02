Korvpalli Ühisliiga liider Kaasani Unics sai Tallinnas Kalev/Cramo vastu rutiinse võidu. Eesti esiklubi tegi igati normaalse esituse ja kolm veerandaega püsiti nimekate külaliste kannul, aga siis tegi Unics enam-vähem turvalise vahe sisse. Lõpuks jäi meeskondi lahutama kaheksa silma, tabloo näitas 67:75.

Kalev/Cramo peatreener Donaldas Kairys jäi hoolealuste esitusega enam-vähem rahule, kahe meeskonna erinevus seisnes pisiasjades. „Me ei mänginud perfektselt, aga suurema osa ajast olime Unicsile lähedal ja arvasin, et võime võita. Mõned olukorrad läksid valesti: andsime kiirrünnakutes palli ära, selle asemel, et hea viskekoht tekitada. Vahel ei kasutanud me ära ebavõrdseid vahetusi ja rahuldusime selle asemel keerulisemate üritustega,“ rääkis ta pärast kohtumist.

„Korvialused mehed ei saanud piisavalt viskeid ja nad polnud piisavalt tugevad. Vajanuksime neilt paremat esitust. Aga võitlesime ning olime lauas vastastest paremad. Kaotasime kaheksaga ja viskasime mööda seitse vabaviset. Olime agressiivsed, sooritasime teisel poolajal palju läbimurdeid, aga esimesel poolajal saime vaid neli vabaviset,“ loetles Kairys kaotuse põhjuseid.