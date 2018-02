Soomlasest suusahüpete olümpiavõitja Toni Nieminen andis Iltalehtile avameelse intervjuu ja rääkis, et tal on olnud väga raskeid aegu.

Nieminen oli lapstäht, kes võitis 16aastaselt kaks olümpiakulda ja ühe hõbeda, triumfeeris MK-sarja kokkuvõttes ning nelja hüppemäe turneel.

"Arvatakse, et olümpiavõitjal on palju raha," ütles Nieminen. "16aastasele poisile olidki need summad päris suured. Kui võitsin nelja hüppemäe turnee, kanti mu pangaarvele 63 000 soome marka. Samas olen olnud ka k***s, aga mis sellest."