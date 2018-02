Pyeongchangi taliolümpiamängudel on lahvatanud esimene dopinguskandaal - positiivse proovi andis Jaapani lühirajauisutaja.

Kei Saito on üles antud Jaapani 5000 m teateuisutamise võistkonna varuliikmena, see ala on olümpiamängudel kavas 22. veebruaril.

Väidetavalt on enne olümpiat ja olümpia ajal võetud juba 3000 dopinguproovi.