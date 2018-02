Pyeongchangi taliolümpia tänane esimene medalikomplekt mängiti välja lumelauasõidu rennisõidus, peaaegu perfektse sooritusega võttis esikoha 17-aastane Korea päritolu USA esindaja Chloe Kim.

Kim läks starti soosikuna ega petnud ootusi. BBC hinnangul polnud kullavõitjas kahtlust ning on võimalik, et see ala on väga kauaks saanud valitseja. Ta kogus otsutavas sõidus punktisumma 98,25! Hõbemedali võitis hiinlanna Jiayu Lu ja pronksi ameeriklanna Arielle Gold.

