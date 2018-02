Tõsi, Talihärm ei piirdunud sel ajal ainult treeningutega, vaid osales jaanuaris USA-s seitsmel murdmaasuusatamise võistlusel. See on ka põhjuseid, miks eestlanna on olümpial niivõrd heas suusavormis (sprindis 34. suusaaeg, jälituses 27.).

Probleemne on USA-s hoopis laskmisosa. "Tal ei ole olnud Ameerikas lasketreenerit, kes jälgiks tema tegevust," selgitab Tobreluts. "Talle on tingimused loodud, aga see on ikkagi selline põlve otsas nokitsemine.

Tihtipeale võtab see temalt hästi palju energiat. Ta peab ise märgid panema, ettevalmistus treeninguks võtab kõvasti aega. Sportlase jaoks on teinekord lihtne käega lüüa, et "ah, ma täna ei viitsi tiiru minna, teen hoopis üldfüüsilise ettevalmistuse".

Eesti koondise lasketreener Indrek Tobreluts. (Stanislav Moshkov)

Tavaliselt teeb treener kõik ettevalmistused. Sportlane tuleb trenni, saab iga tiiru järel tagasisidet, kus lasud on, et oskaks analüüsida oma tegevust. Temal jääb kõik see olemata."

Seetõttu on loogiline, et tema tiirus tegutsemise kiirus on OMil jäänud neljandasse kümnesse. Pealegi pole Talihärm Tobrelutsu sõnul laskja, kes heades tingimustes laseb nulli nulli otsa. Seega hindab ta eile keerulistes oludes lastud nelja trahvi (tabavus 80%) päris heaks. Loomulikult saab paremini, aga ka oluliselt hullemini. Nagu protokollist nähtub.

Ent viiel olümpial võistelnud Tobreluts lisab, et jälitussõidus jäi ka üksjagu kripeldama. "Johanna lamades laskmine on olnud ebakindel, aga eile tuli ta keerulistes oludes sealt hästi läbi (üks eksimus kahe tiiru peale - M.T.). Ta sõitis kohati 16. positsioonil ja teadsin, et püstitiir on tal tugevam."

Aga mitte eile. Kahe tiiru peale kogunes kolm eksimust, mis langetasid ta kolmanda kümne teise poolde. "Need olid tõesti nii lähedal, millest on tagantjärele kahju," ohkab Tobreluts.

"Tegelikult ta on võimeline paremaks, aga ju siis midagi häiris. Seal oli küsimus paaris millimeetris, et koht oleks võinud olla kümne piiril. Sellest ongi kahju. Aga ala on selline, et olekseid on päris paljudel sportlastel. Peame jääma realistiks ja vaatama kohta protokollis. 26. koht on ikkagi väga hea tulemus."

Koondise lasketreener märgib treeningute põhjal, et tegelikult on Talihärm suutnud end olümpial hästi kokku võtta ja peaaegu 100% realiseerinud. Sprindis eksis ta samuti tuulistes oludes kahe tiiru peale vaid korra. Paremini olnuks raske teha, ütleb Tobreluts.

Ja lisab: "Aga treeningute keskmise lasketaseme osas on parandamisruumi päris palju."

Kusjuures Talihärma ainsad olümpiaeelsed laskesuusastardid jaanuari lõpus Ridnauni EMil tekitasid Tobrelutsus kõhklusi, sest seal ei õnnestunud neiul laskmine ega suusatamine.

Aga tagantjärele on nende soorituste põhjused objektiivsed: selja taga olid pikk reis ookeani tagant ja ülalmainitud erialane võistluspaus. Poleks ta EMil kaht starti teinud, siis võib-olla me temast praegu nii positiivses võtmes ei räägikski.