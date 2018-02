Meeste stardiprotokolli tagantpoolt sirvima hakates tõmbab esimesena tähelepanu iraanlane Sattar Seyd. 30aastane teheranlane pole seejuures olümpial juhuslik osaleja, ta on tulnud oma teistele mängudele. Esimestel, 2010 Vancouveris pälvis mees 15 km vabatehnikasõidus 89. koha. Täna läheb kindlasti paremini, sest startijaid on kõigest 80.

Seyd pole kunagi osalenud MK-etappidel, ta on osalenud Kaug-Ida ja Balkani karikavõistlustel ning kahel MMil. Mees tegeleb ka suusaorienteerumisega ning on sel alal saavutanud Aasia mängudel teatesõidus hõbemedali.

Tariel Žarkõmbajev, Kõrgõzstan

Veel üks mitte kõige suurema suusariigi suusataja. 21aastane Biškeki noormees on suur suusatamisfanaatik kaheksandast eluaastast saati. Talle meeldib väga võistelda ning mitte just pika karjääri jooksul on kirjas juba päris paljku võistlusi, sealhulgas taliuniversiaad. Muuseas, Žarkõmbajev on vähemalt oma riigi tasemel ka kõva laskesuusataja ja selgi alal tulnud Kõrgõzstani meistriks. Tema eeskuju ongi kahe jumala, suuskade ja püssi taltsutaja, norralane Tarjei Bö - osaliselt sarnaste eesnimede tõttu!

Mark Chanloung, Tai

#DYK: Siblings Mark and Karen Chanloung are #Thai sports figures competing at #PyeongChang2018 cross-country skiing, respectively for men’s and women’s categories. pic.twitter.com/y3rscbJsCG — ASEAN (@ASEAN) February 12, 2018

Chanloung sündis Itaalias ja esindas pikka aega seda riiki, kuid sai eelmisel aastal Tai kodakondsuse. Eelmisel aastal osales mees Aasia mängudel Sapporos nõnda, et tulemused ei läinud ametlikult arvesse - ta ei olnud veel saanud Tai koondise täieõiguslikuks liikmeks. Tänavu probleeme enam pole ning Mark koos õe Kareniga on Tai ainsad suusatajad mängudel.

Mathilde-Amivi Petitjean, Togo

Aafrika riigi mustanahaline suusataja tähendab taliolümpial alati eksootikat. Kuidas on võimalik ekvaatori lähistel elaval tüdrukul saada suusatajaks? Nimelt siirdus Petitjeani pere Prantsusmaale, kui Mathilde oli kaheaastane. 12selt alustas ta suusatamisega, kuid juunioride tasemel erilisi saavutusi polnud. 2013. aasta märtsis pakkus ta Togole oma teeneid ja need võeti rõõmuga vastu. Petitjean sai kodakondsuse ja esindab nüüd olümpial oma ajaloolist kodumaad.

Samaneh Beyrami Baher, Iraan