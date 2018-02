Kui Soome tuleb tänavu olümpiatšempioniks, saaks meie põhjanaabrite kaptenist Lasse Kukkonenist neljas mees olümpiaajaloos, kes on talimängudelt võitnud kulla, pronksi ja hõbeda. Seni on selle saavutuseni jõudnud Darius Kasparaitis, Aleksei Žamnov ja Igor Kravtšuk.

Peaks Olümpiaatleedid Venemaalt medalile jõudma, saaksid Ilja Kovaltšuk ja Pavel Datsjuk pärast 16 aastat taas kaela olümpiamedalid (Salt Lake Citys võitsid nad pronksi). 16 aastat või rohkem on kahte olümpiamedalit pidanud ootama ka suusahüppaja Noriaki Kasai, hokimängija Bibi Torriani ja kelgutaja John Heaton.

Vaid Soome on igalt viimaselt kolmelt olümpialt medali saanud. Torinos oldi teised, Vancouveris ja Sotšis kolmandad.

39aastased on nii ameeriklane Brian Gionta kui ka Pavel Datsjuk. Turniiri vanima mängija "tiitli" napsab poole aastaga endale Datsjuk. Venelasest vanemana on olümpial mänginud vaid Chris Chelios, kes oli Torino mängude päevil 44aastane.

17aastane Rootsi supertalent Rasmus Dahlin on esimene mängija, kes sel sajandil olümpiamängude meeste hokiturniiril alaealisena väljakule astub. Dahlin saab 18aastaseks aprillis.

15 medalit on Kanada koondis meeste hokiturniiridelt olümpiaajaloos võitnud. Nii tali- kui ka suvemängude arvestuses jagatakse sellega meeste hulgas teist kohta (Ungaril on veepallis samuti 15 medalit). USA on korvpallis võitnud 18 medalit.