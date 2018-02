Pyeongchangi taliolümpial lubasid ilmaolud täna läbi viia meeste Alpi kahevõistluse, võidu võttis austerlane Marcel Hirscher.

Seejuures võimutsesid selgelt slaalomispetsid. Hirscher hoidis kiirlaskumise järel alles 12., hõbedamees Alexis Pinturault Prantsusmaalt 10. ja pronksi teeninud kohta, teine prantslane Victor Muffat-Jeandet alles 29. kohta!

Näiteks kiirlaskumise järel juhtkohta hoidnud sakslane Thomas Dressen läbis slaalomiraja Hirscherist peaaegu neli sekundit aeglasemalt ja lõpetas 9. kohaga.

Kui kuulus on Hirscher kodumaal? Ikka väga. Tema mänedžeri sõnade kohaselt peab mees kinno minnes astuma saali pärast seansi algust ja lahkuma enne lõppu, kui saal on juba/alles pime.

Hirscher ise on öelnud: "Milline oleks sobiv võrdlus? Arvan, et kui jalutaksin Salzburgis, kutsuks see esile samasuguse reaktsiooni kui Wayne Rooney tuleks inimestele Manchesteri tänaval vastu."