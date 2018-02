Rumeenia korvpalliklubisse Craiova kuuluva Eesti koondislase Martin Paasoja sõnul on meeskonnal keerulised ajad, sest peatreenerit pole nähtud juba üle kahe kuu.

16 mängust 8 võitnud Craiova asub liigatabelis 7. kohal. “Praegune koht ei näita meie meeskonna täit potentsiaali, sest meil on olnud väga keerulised viimased kaks-kolm kuud,” ütles Paasoja portaalile Korvpall24.ee.

"Iisraeli kodakondsusega peatreeneril Rami Hadaril on viisaprobleemid ning ta viibib kodumaal. Ta pole saanud meid need kaks ja pool kuud juhendada. Esimese kuu mängisime abitreeneri käe all ning ülejäänud aja ajutise peatreeneriga. Nüüd on meil mängupaus ning Iisraeli treener peaks tulema veebruari keskel tagasi ning mängijatele tekib siis loodetavasti veidi stabiilsem keskkond."