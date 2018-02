Tatjana Mannima sai Pyeongchangi olümpial naiste klassikasprindis 39. koha ega olnud pettunud.

"Arvan, et võib rahule jääda. See on minu parim koht olümpiamängudel, seni oli 41.," hindas Mannima lõpptulemust. "Esimesel tõusul olin 35. kohal, mõtlesin, et ohoh, päris hästi, mis nüüd edasi saab?

Sõitu analüüsides leidis ta mõistagi kohti, kust saanuks juurde panna. Edasipääs jäi nelja ja poole sekundi kaugusele, see vahe oli nii ja naa.

"Viimasel tõusul sõitsin jäljes, mulle karjuti kõrvalt, et hakka jooksma! Ma polnud seda treeninud, ma ei harjuta sprindi jaoks," seletas Mannima. "Lisaks võtsin kurvi liiga suure raadiusega, laskumisel ei saanud päris õiget hoogu kätte."