"Sportlaskeeli sain viimase tõusu otsas päris korraliku haamri juba," lausus 31. koha saanud Ränkel Eesti ajakirjanikele. "Aga arvan, et võtsin hetkeseisundist maksimumi. Sportlane ise loodab kindlasti rohkem, aga võtsin selle välja, mis mus hetkel oli."

Imevähe, 0,2 sekundit jäi puudu, et kaks Eesti meessuusatajat jõudnuks olümpiamängude klassikasprindis veerandfinaali. Esimesena jäi ukse taha Raido Ränkel.

"Sõidu ajal enesetunne ei seganud, aga tunnen trennis, et ma ei ole hetkel aeroobsel tööl nii hea, pulss on kõrgel. Võtsin tänaseks päevaks end kokku, kahju, et ei õnnestunud 30 hulka pääseda."