Distantsimees Karel Tammjärv lõpetas olümpiamängude klassikasprindi 53. kohaga, edasipääsust jäi lahutama viis sekundit.

„Kindlasti lootsin paremat, aga suusavahetusega sõit oli veel natuke jalgades," lausus Tammjärv. "Eilse päeva praktiliselt puhkasin. Täna hommikul tegin kerge soojenduse ja sprindile peale. Häälestatus oli hea. Valmistusime selleks, et sprinterid ikka edasi saaks. Mina täidan lihtsalt kohta. Selle üle on superhea meel, et Marko jõudis sinna, kuhu ta jõudis."

Aga hommikul ikka unistasid edasipääsust? "Jah. Ütleme raskemapoolne rada ja see kuidas ma vaimusilmas ette kujutasin, kuidas ma sõidan teist tõusu... Seal jäin ikka peaaegu seisma. Ei saanud selle käiguga üles, mis tahtsin. Olin sunnitud jäljest välja astuma pärast seda, kui olin natuke käte peal turninud. Jäin väga aeglaseks."

"Aga tühja minust. Marko on tänase päeva tegija. Kogu meeskond nägi selle nimel vaeva, isegi Algo Kärp käis enne suuski testimas, et Markol oleks kõige libedamad ja paremini pidavad suusad all. Üks kõigi ja kõik ühe eest!"