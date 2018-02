Vabalevikanal Tallinna Televisioon esitas pakkumise UEFA Meistrite liiga jalgpalliülekannete teleõiguste omandamise konkursile.



"Tallinna Televisioon on alati olnud spordisõbralik kanal ning soovime lisaks kohalikele spordiülekannetele võtta enam fookusesse ka selle, mis toimub välismaal. Ja jalgpall köidab teatavasti sadu miljoneid inimesi üle kogu maailma," ütles TTV peaprodutsent Maxim Tuul.

"Meistrite liiga teleõiguste saamine ei pea olema alati ainult suurte meediaorganisatsioonide pärusmaa, konkurentsi saavad pakkuda ka väiksemad tegijad. Eelnenud läbirääkimistel olid UEFA esindajad väga positiivselt meelestatud, et ka TTV avaldas soovi konkursil osaleda.



TTVs on oma koha leidnud kodumaine jalgpall ja korvpall, 25. veebruaril toome vaatajateni otseülekande Eesti meistrivõistlustelt poksis. Üle nädala on eetris spordisündmusi analüüsiv saade "Spordisõbrad", oleme hankinud õigused näitamaks Siim-Sander Vene kossuoskusi Itaalia liigas. Mul on siiralt hea meel, et Tallinna Televisiooni programm pakub spordihuvilistele järjest rohkem põnevat vaatamist," lisas Tuul.



Hetkel käimasolev UEFA ülekandeõiguste müük hõlmab Meistrite liiga hooaegu 2018/2019 kuni 2020/2021.