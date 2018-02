Tartu suusamaratoni korraldajad otsustasid tänasel koosolekul, et sel pühapäeval toimuv maraton sõidetakse täies mahus klassikalisel Otepää-Elva vahelisel trassil.

"Otsus tugineb avatud raja sõitude käigus läbiviidud rajavaatlusele, hinnangule raja hetkeolukorra suhtes ja selle nädala ilmaprognoosile. Praegused ilmaennustused näitavad stabiilsete olude jätkumist maratonini," ütles võistluste direktor Indrek Kelk.

Millises seisus rada on? "Valdav osa rajast on heas seisus. Raja viimasel neljandikul on mõni üksik kehvem koht, mida püüame pühapäevaks käsitööga parandada, aga üldpilt on siiski väga hea," sõnas Kelk.

Tartu maratoni 63 km distants saab pühapäeval Otepääl stardipaugu kell 9, lühema ehk 31 km suusatajad stardivad Arulast kell 12.30.