21aastane sportlane selgitas, et temal on pehmel rajal parem sõita, sest nii saab ta uiskudega paremini survet avaldada. "Eks olen üsna kerge ka," lisas Liiv.

Liiv oli varem Eesti ajakirjanikega rääkides öelnud, et Pyeongchangi ovaalhalli jää pole tema jaoks just ideaalne. Kuidas jääolud täna olid? "Rada oli üsna hea võrreldes esimeste päevadega. Oli veidi pehmem, mulle täna väga sobis," vastas ta.

Samuti saab ta rõõmu tunda fakti üle, et ei jää 1500 m viimaseks. Kuigi võistlus veel käib ning lõppkoht pole kivisse raiutud, edestab ta Taipei kiiruisutajat Tai Williamit 0,4 sekundiga. "Keegi ei taha viimane olla. Eriti siis, kui on esimesed olümpiamängud. 1000 m kohta ütlesin, et viimaseks ei jää, õnneks ei jäänud 1500 m ka," lausus Liiv.

Ehk oleks ta suutnud alla 1.50 sõita, kui tal oleks olnud paariline. Et 1500 m on stardis 35 suusatajat, pidi ju keegi üksi sõitma. Liiv: "Paarilisega on alati parem. Kui ta lähebki eest ära, siis on keegi silmapiiril ja hakkadki teda mõttes püüdma."