Eraldi kiitis ta Kilbi eelsõitu, mida nimetas suisa perfektseks (15. aeg). "Veerandfinaal oli taktikaliselt kuni lõpusirgeni üsna hästi. Marko näitas, et on tõusu peal väga hea. Viimasel tõusul jooksis ta väga-väga hästi. Oma trumpi tanäitas, aga viimasel 200 meetril jäi natuke puudu."

Mis kolmanda ja neljanda veerandfinaali ajal sees toimus? "Ütleme nii, kui Marko neljandana lõpetas, siis arvasin, et eest tuleb õnnelik kaotaja. Pinge kasvas. Oli üsna kriitiline. Nagu sprindis ikka, kunagi ei saa milleski kindel olla. Ütlesin raadiosse ka mitu korda, et rahu-rahu. Paraku neljandas löödi ta välja."

"Marko on pikalt karusselil olnud, aga esimesel olümpial 18. koht... seda enam, et kvalifikatsioonis oli kindlalt 30 seas. Suured riigid saavad ainult neli sportlast välja panna, aga ikkagi, Marko oli väga kindlalt poole peal, 15. Täna võin öelda, et eelmise aasta risk õnnestus, et Lahtis hävisime, sest tulime siia rada vaatama. Tänane tulemus korvab Lahti ebaõnnestumise."

Raido Ränkel jäi kõigest 0,2 sekundiga veerandfinaalis välja, tasuks 31. koht. "Raido jäi napilt välja, aga tegi väga korraliku etteaste," lausus Saarepuu. "Pidime siin planeeritud kiirustreeningud [tervise tõttu] ära jätma."