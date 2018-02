„Olen selle peale palju mõelnud, kuid arvan, et sellisel juhul ei oleks ma enam Ragnar Klavan,“ arutles ta. „Olen alati endaga vaeva näinud, võimalik, et olen liiga häbelik. Sellel on omakorda plusse ja miinuseid, nagu ka kõigel muul. Äkki just seetõttu suudan mängudes rahulikuks jääda?“

Klavan jätkas: „Noorena ütlesid inimesed ja treenerid mulle: „Pead olime selline ja selline.“ Ma ei muutnud end kunagi ja jätkasin omamoodi, sest olen just selline nagu olen. Igaüks siin maailmas on ainulaadne ja mina olen selline – kõikide heade külgede ja vigadega.“

Klavan selgitas ka oma veidi eestlaslikku filosoofiat: tihtilugu olevat me hilised tärkajad ja nende hulka kuulub ka koondise kapten. „Olen sedatüüpi inimene, kes usub, et kunagi pole liiga hilja. Olin omamoodi hiline tärkaja.“ Liverpooli mastaabiga klubisse pääsemist lootis ta siiski alati: „See oli mu unistus ja eesmärk, mille nimel töötasin iga päev.“

Just Inglismaa kõrgliiga mõlkus alati Klavani meelel. „Tulin siia 30aastaselt, kuid asi polnud nii, et oleksin 28- või 29aastaselt mõelnud, et teen nüüd vähem tööd, sest äkki ma ei pääsegi Inglismaale. Uskusin alati endasse ja oma võimalustesse. Olen alati tahtnud, et pärast karjääri tagasi vaadates saan öelda, et andsin endast kõik. Selles mõttes tunnen end hästi. Jätkasin töötamist, kuni lõpuks avanes imeline võimalus siia tulla.“

Inglismaa kõrgliigas on Klavanil tänavu kirjas 15 mängu, kuid viimasel ajal on teda seganud haigus ja vigastus. Nüüd on mees taas treeningutel ja loodab peagi platsile naasta.

Kuigi Saksamaal Augsburgis tõusis ta kiiresti põhimeheks ja tegi hooajal 2014-15 kaasa algusest lõpuni kõik Bundesliga matšid. Nüüd on mees pidanud harjuma ka varumehe rolliga. „Minu jaoks pole kunagi nii, et tunnen end hästi ainult siis, kui olen näiteks esimene valik. Kui sõlmin klubiga lepingu, siis teen kõike nende nimel. Ükskõik, mida vaja, sest alati tekivad erinevad olukorrad.“

Augsburgi ja Liverpooli ei saa omavahel võrrelda. Üks võitleb Premier League’i tipus ja Meistrite liigas, teine oli Saksamaal kõrgliigas ühe kõige väiksema eelarvega meeskondi. „Siin on teistmoodi, see on suur klubi, kus mitte keegi ei mängi kõiki kohtumisi.“

Teiste mängu kõrvalt vaatamine ei lähe kuidagi vastuollu ka Klavani iseloomuga. „Olengi inimesena selline, kes ei hakka puhkama, kui mõnes mängus mingil põhjusel kaasa ei saa teha. Väljakule pääsemise nimel käib kõva võitlus ja meil on vaja suurt koosseisu.“

Ajalooline hetk: Ragnar Klavni esimene värav Inglismaa kõrgliigas. Kokku on ta Liverpooli eest skoori teinud kahel korral. (OLI SCARFF)

Muuhulgas meenutas kaitsja ka aega, kui ta Liverpooliga liitus. „Ma ei suuda endiselt uskuda, kui suur asi see on. Kõigepealt tekitas vaimustust Melwood (Liverpooli treeningkeskkus – toim) ja kogu meeskonna taustajõud. Seejärel oli meil hooajaeelne laager Ameerika Ühendriikides, kus nägin, kui suur on meie fännibaas. Eelmisel hooajal läksin esimest korda Chapel street’ile (seal asub Liverpooli klubi kontor - toim) intervjuud andma ja küsisin endalt: „Kui palju inimesi siin on?“ Keegi ütles, et pean minema teisel korrusele, kuid neil on ka kolmas ja neljas korrus. Mõtlesin: „See on massiivne!““

Põgusalt tuli jutuks ka tulevik ning Klavan tunnistas, et pärast karjääri lõppu tahab ta koos laste ja naisega Eestisse kolida.