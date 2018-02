Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Suusasprintide eel ja järel ütleb sõna sekka Timo Simonlatser, kes pääses nii 2007. aasta MMil kui ka 2010. aasta Vancouveri olümpial veerandfinaali.

Meeste klassikasprindis sai Eesti koondis sel olümpial senise kõrgeima koha – Marko Kilp lõpetas 18ndana.

„Igati tubli saavutus,“ räägib Simonlatser. „Veerandfinaalis võitles ta väga südikalt, suurepärasest tulemusest jäi väga vähe puudu. Kui ta pääsenuks poolfinaali, tekkinuks juba üllatusmoment. Vähemalt paljude ajakirjanike silmis eneseületusemoment – sportlane on korda saatnud midagi sellist, mida temalt poleks osanud oodata. Kui oled tiitlivõistlusel lõpetanud niisuguse tulemusega, siis see tähendab, et sa pole hooajal suurt midagi valesti teinud – fookus ja tähelepanu sai olümpial realiseeritud. Just selliseks tulemuseks, mis lubab endaga rahule jääda. Ootusi saanuks veel kõrgemale kruttida ainult juhul, kui seda oleks lubanud hooaja varasem kulg. Kokkuvõttes arvan, et Marko on rahul.“