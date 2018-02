Naiste arvestuses näitas kindlat ülemvõimu Stina Nilsson, kelle seljataha jäid Maiken Caspersen Falla ja Julia Belorukova. Ainsa eestlannana startinud Tatjana Mannima oli 39.

Mannima oli võistluse järel igati rahul.

Vaata ka, kuidas murdmaasuusatajate treener Anti Saarepuu päeva kokku võttis.

Väljaspool võistlusareeni tuli aga ka üks kehvem uudis. Oma esimesele olümpiale läinud Anette Veerpalu ei pruugigi üldse rajale tulla.

Marko Kilp võistlustules. (CHRISTOF STACHE)

Oma olümpiadebüüdi tegi kiiruisutaja Marten Liiv, kes sai 1500 m kirja aja 1.50,23, mis andis 34 võistleja seas 33. koha. Võistluse võitis hollandlane Kjeld Nuis, teiseks jäi tema rahvuskaaslane Patrick Roest, pronksi võitis Lõuna-Korea kohalik kiiruisutaja Min Seok Kim, kes napsas napilt medali Läti mehe Haralds Silovsi eest.

Marten Liiv: keegi ei taha viimane olla. Eriti, kui on esimesed olümpiamängud.

Lühirajal näitas naiste 500 m võistlusel kiireimat minekut itaallanna Arianna Fontana. Tema seljataha jäid Hollandi sportlane Yara Van Kerkhof ja kanadalanna Kim Boutin.

Marten Liiv. (PHIL NOBLE)

Tänane esimene medalikomplekt mängiti välja lumelauasõidu rennisõidus, peaaegu perfektse sooritusega võttis esikoha 17-aastane Korea päritolu USA esindaja Chloe Kim.

Kim läks starti soosikuna ega petnud ootusi. BBC hinnangul polnud kullavõitjas kahtlust ning on võimalik, et see ala on väga kauaks saanud valitseja.

Chloe Kim. (JORGE SILVA)

Oma esimese olümpiakulla teenis kuuekordne maailmameister Marcel Hirscher. Nõudlikul alpi kahevõistlusel võimutsesid selgelt slaalomispetsid. Hirscher hoidis kiirlaskumise järel alles 12., hõbedamees Alexis Pinturault Prantsusmaalt 10. ja pronksi teeninud kohta, teine prantslane Victor Muffat-Jeandet alles 29. kohta!

Marcel Hirscher. (MIKE SEGAR)

Curlingu segapaarismängus, kus eestlased napilt olümpialt välja jäid, triumfeerisid Kanada sportlased. Vahtralehemaa alistas finaalis 10:3 Šveitsi. Pronksmedal kuulub olümpiasportlastele Venemaalt, kes said 8:4 jagu Norrast.