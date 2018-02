Pyeongchangi taliolümpial meeste klassikasprindis triumfeerinud Johannes Hösflot Kläbo sõnas pärast kullavõitu, et maadles enne võistlust suure pingekoorma all.

"Arvan, et viimasel paaril nädalal on minult palju oodatud. Päris lahe on finišijoont esimesena ületada. Seda tunnet on raske kirjeldada, sest kõik toimub nii kiiresti ja sa oled lihtsalt nii õnnelik," rääkis 21aastane norralane.

Ta kinnitas, et võistluseelse pingega pole kerge toime tulla. "Ma pole paar päeva väga hästi maganud, aga nüüd on õlgadelt koorem maha langenud ja saan järgmisteks sõitudeks keskenduda," sõnas Kläbo. "Arvan, et kui suudad pingega toime tulla, on võit seda magusam."

Tänase triumfiga sai Kläbost olümpiaajaloo noorim meesmurdmaasuusatajast tšempion. 21 aasta ja 114 päeva vanune Kläbo võttis rekordi üle neljakordselt olümpiavõitjalt Gunde Svanilt, kes võitis 1984. aastal Sarajevos 15 km eraldistardist klassikatehnikasõidu 22 aasta ja 32 päeva vanuselt.